В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев — РИА Новости. Маленький мальчик умер в Ростовской области, выпив жидкое чистящее средство, оставшись дома без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу СУСК России по региону.
В следственные органы из больницы поступило сообщение о смерти мальчика, 16.01.2022 года рождения, находящегося на лечении с признаками ожога внутренних органов.
«По версии следствия, в ноябре 2023 года малолетний мальчик, находясь у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское, оставшись без присмотра со стороны взрослых лиц, выпил жидкое чистящее средство. Ребенок был доставлен в медицинское учреждения, где, несмотря на проводимое лечение, скончался», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз.