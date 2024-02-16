В Ростовской области ребенок умер, выпив чистящее средство

«По версии следствия, в ноябре 2023 года малолетний мальчик, находясь у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское, оставшись без присмотра со стороны взрослых лиц, выпил жидкое чистящее средство. Ребенок был доставлен в медицинское учреждения, где, несмотря на проводимое лечение, скончался», — говорится в сообщении.