Бастрыкин заинтересовался происшествиями с детьми в Омской области

Речь идет о госпитализации мальчика с ожогами после того, как провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате повреждения теплосетей в микрорайоне Прибрежный в Кировском округе Омска.
Также уголовное дело поручено возбудить после распространения информации о том, что в Омске школьники жестоко избили ровесника на Харьковской. Напомним, что впоследствии, омские силовики выпустили релиз о том, что ребенок сам врезался в металлическую трубу.
По данным фактам следственными органами СК России по Омской области проводятся доследственные проверки, сообщает ведомство.
Бастрыкин поручил главе омского СК Олегу Винникову возбудить по озвученным происшествиям с детьми уголовные дела и представить доклады о ходе их расследования.