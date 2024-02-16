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Бастрыкин заинтересовался происшествиями с детьми в Омской области

СК России сообщает в пятницу, 16 февраля 2024 года, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за происшествий с детьми в Омской области.

Речь идет о госпитализации мальчика с ожогами после того, как провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате повреждения теплосетей в микрорайоне Прибрежный в Кировском округе Омска.

Также уголовное дело поручено возбудить после распространения информации о том, что в Омске школьники жестоко избили ровесника на Харьковской. Напомним, что впоследствии, омские силовики выпустили релиз о том, что ребенок сам врезался в металлическую трубу.

По данным фактам следственными органами СК России по Омской области проводятся доследственные проверки, сообщает ведомство.

Бастрыкин поручил главе омского СК Олегу Винникову возбудить по озвученным происшествиям с детьми уголовные дела и представить доклады о ходе их расследования.

СК