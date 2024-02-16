Ранее судимого наркозакладчика с поличным задержали в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД столицы при силовой поддержке ОМОНа с поличным задержали 26-летнего минчанина, который работал закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



При задержании в тайнике, расположенном в лесном массиве, сыщики обнаружили и изъяли свыше 230 г особо опасного психотропного вещества мефедрона. По заданию куратора наркотик молодой человек должен был расфасовать на мелкие дозы и распространить в столице.



Фигурант пояснил, что предложение о незаконном заработке он нашел в мессенджере, на наркомаркет проработал менее месяца. Известно, что молодой человек официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы.