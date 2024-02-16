Самолет Калининград — Петрозаводск экстренно посадили в Пулково из-за смерти пассажира

Самолет, летевший из Калининграда в Петрозаводск вечером 15 февраля, экстренно сел в аэропорту Пулково. Причиной такого резкого изменения курса стала трагедия на борту. Как пишут в СМИ, одному из пассажиров стало плохо. Ему во время полета пытались помочь бортпроводники, а на земле ожидала бригада медиков. Однако спасти 58-летнего мужчину не удалось. Информацию о случившемся spb.kp.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.