Самолет Калининград — Петрозаводск экстренно посадили в Пулково из-за смерти пассажира

Самолет, летевший из Калининграда в Петрозаводск вечером 15 февраля, экстренно сел в аэропорту Пулково. Причиной такого резкого изменения курса стала трагедия на борту. Как пишут в СМИ, одному из пассажиров стало плохо. Ему во время полета пытались помочь бортпроводники, а на земле ожидала бригада медиков. Однако спасти 58-летнего мужчину не удалось. Информацию о случившемся spb.kp.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.
— Да, факт такой был, — ответил собеседник на соответствующий вопрос.
Почему мужчина умер, пока неизвестно. Причину смерти установит экспертиза.
Добавим, что по информации СМИ, трагедия случилась на борту самолета «Северстали». Однако в колл-центре авиакомпании spb.kp.ru сообщили, что о случившемся не знают. На момент выхода новости в других службах компании также не предоставили комментариев.