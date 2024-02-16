Прокуратура Тольятти отменила постановление об отказе в возбуждении дела против Николая Ренца

С соответствующим заявлением в полицию обратился журналист Павел Каледин, которой потребовал проверить действия главы Тольятти на наличие признаков состава преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) при изменении Правил землепользования и застройки Тольятти в интересах группы компаний «Эковоз».



В августе 2023 года Николай Ренц предложил депутатам гордумы на внеочередном заседании рассмотреть поправки в Правила землепользования и застройки в части, где указаны виды разрешенного использования зоны ПК-1. Изменения, как открыто говорилось в пояснительной записке к проекту решения, позволяют ввести в эксплуатацию «универсальный производственный комплекс» ГК «Эковоз» на территории бывшего завода «Фосфор». Депутаты большинством голосов одобрили внесение изменений в ПЗЗ.



Предприятие ООО «Экоресурсповолжье» (входит в ГК «Эковоз») площадью более 7000 кв. м строится в рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором (РЭО). По словам генерального директора «Эковоза», депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб. В 2021 году «Экоресурсповолжье» получило от РЭО льготный облигационный заем в размере 270 млн руб. на первый этап строительства. Помимо льготного кредита с 2018 года «Экоресурсповолжье» получает от областных властей инвестиционную надбавку на модернизацию производства. Инвестнадбавка включена в коммунальный тариф для жителей и юридических лиц Самарской области. За весь период сумма полученных ООО «Экоресурсповолжье» средств составила около 1 млрд руб.

