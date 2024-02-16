Прокуратура Тольятти отменила постановление об отказе в возбуждении дела против Николая Ренца

С соответствующим заявлением в полицию обратился журналист Павел Каледин, которой потребовал проверить действия главы Тольятти на наличие признаков состава преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) при изменении Правил землепользования и застройки Тольятти в интересах группы компаний «Эковоз».
В августе 2023 года Николай Ренц предложил депутатам гордумы на внеочередном заседании рассмотреть поправки в Правила землепользования и застройки в части, где указаны виды разрешенного использования зоны ПК-1. Изменения, как открыто говорилось в пояснительной записке к проекту решения, позволяют ввести в эксплуатацию «универсальный производственный комплекс» ГК «Эковоз» на территории бывшего завода «Фосфор». Депутаты большинством голосов одобрили внесение изменений в ПЗЗ.
Предприятие ООО «Экоресурсповолжье» (входит в ГК «Эковоз») площадью более 7000 кв. м строится в рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором (РЭО). По словам генерального директора «Эковоза», депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб. В 2021 году «Экоресурсповолжье» получило от РЭО льготный облигационный заем в размере 270 млн руб. на первый этап строительства. Помимо льготного кредита с 2018 года «Экоресурсповолжье» получает от областных властей инвестиционную надбавку на модернизацию производства. Инвестнадбавка включена в коммунальный тариф для жителей и юридических лиц Самарской области. За весь период сумма полученных ООО «Экоресурсповолжье» средств составила около 1 млрд руб.
Строительную отрасль в регионе и реализацию проекта ООО «Экоресурсповолжье тогда курировал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, который с ноября 2023 года находится под арестом по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве станции метро “Театральная”.
Де-факто именно правительство Самарской области инициировало внеочередное собрание думы Тольятти, на котором было принято скандальное решение.
В понедельник, 12 февраля, «Ъ-Волга» стало известно, что объект ООО «Экоресурсповолжье» не прошел экспертизу в Росприроднадзоре и Ростехнадзоре. Кроме того, минстрой региона не планирует выдавать разрешение на ввод предприятия в эксплуатацию.