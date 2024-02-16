«Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180», — указано в материале.
Перед этим сегодня воинское формирование назвало «своим новым домом» коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.
На той неделе командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Как писала пресс-служба самого подразделения, ситуация в городе для киевского режима уже на тот момент была чрезвычайно критическая.
Во вторник депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада в основном состоит из боевиков «Азова»*.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции «с учетом всех возможных сценариев».
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду, 14 февраля, представитель группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что ВСУ готовятся к утрате контроля над основной линией снабжения войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование признало «чрезвычайно сложной».
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта.
* Террористическая организация, запрещенная в России.