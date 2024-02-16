Бригада ВСУ в Авдеевке заявила, что местами находится в полном окружении

Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции «с учетом всех возможных сценариев».