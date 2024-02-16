В Новосибирске задержали пару, которая ежедневно грабила магазины

Задержать грабителей удалось случайно. 15 февраля гвардейцы патрулировали улицу Дубравы. По пути они заметили, как из супермаркета выскочил мужчина с портфелем, а следом за ним — женщина с пакетом. Они сели в бордовый «Ниссан» и быстро уехали. О паре сообщили в МВД и начали преследование. В итоге, грабителей остановили на улице Выборной.