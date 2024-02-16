В Новосибирске задержали пару, которая ежедневно грабила магазины

В Новосибирске задержали мужчину и женщину, которые ежедневно грабили магазины. Пару заметили бойцы АБ «Гвардия».
14 февраля мужчина украл две упаковки тортов из магазина на Вилюйской. На улице его поджидала иномарка. Охране подозреваемый начал угрожать ножом, после чего уехал вместе со своей возлюбленной.
15 февраля из магазина на улице Высоцкого пара похитила несколько бутылок коньяка. Охрана запомнила номер авто и передала данные полиции. В городе объявили операцию «Перехват».
Задержать грабителей удалось случайно. 15 февраля гвардейцы патрулировали улицу Дубравы. По пути они заметили, как из супермаркета выскочил мужчина с портфелем, а следом за ним — женщина с пакетом. Они сели в бордовый «Ниссан» и быстро уехали. О паре сообщили в МВД и начали преследование. В итоге, грабителей остановили на улице Выборной.
В иномарке находились мужчина и женщина около 35 лет. Также правоохранители нашли множество алкоголя и продуктов. Предварительно, пара успела ограбить около 20 магазинов.