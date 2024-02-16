Жители Донского региона были испуганы грохотом 16 февраля

Жители Донского региона были испуганы грохотом, который раздался 16 февраля, около 13:00. Этот звук был слышен не только в Ростове, Батайске, Новочеркасске, и Таганроге, но и в других городах области.
Согласно свидетельствам очевидцев, во многих домах задрожали стекла, а в автомобилях сработала сигнализация.
— Было очень громко. Ударная волна вызвала вибрацию в нашей квартире, со стеллажей упали предметы. Возможно, сработала система противовоздушной обороны, — написала одна из местных жительниц в социальных сетях.
Источник звука до сих пор неизвестен, и ответственные специализированные ведомства пока не комментируют происшествие.