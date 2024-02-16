Вырезали звезды на телах: свидетельница дала показания по делу карателя Катрюка

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Показания свидетелей по уголовному делу палача Хатыни Владимира Катрюка продолжают слушать в Верховном суде Беларуси, передает корреспондент Sputnik.
В пятницу, 16 февраля, в суде продемонстрировали видео допроса жительницы Логойского района Антонины Зорич, 1937 года рождения, которая была свидетельницей карательных операций весной 1943 года в деревне Вилейка, расположенной недалеко от Плещениц.
«Немцы с конца деревни согнали нас всех в одно место и там нас сортировали: кого сжечь — в один сарай, кого отправить в Германию — в другой, а кого отпустить — в огород», — рассказывает Зорич.
По ее словам, она оказалась среди тех, кого гитлеровцы отпустили.
«Тех мужчин, которых собирались сжечь, немцы сначала мучали: вырезали им на теле звезды, а потом уже загнали на сеновал, обстреляли и подожгли», — рассказывает свидетельница, уточнив, что одному из них удалось выползти, но каратели его расстреляли.
Женщина также вспоминает, что ее родного брата нацисты угнали на работу в Германию, вместе с еще девятью другими юношами и девушками. Память пожилой женщины сохранила фамилии всех угнанных на работы в Германию. По просьбе следователя, который проводил допрос, она их всех перечислила.
Дело о геноциде
Два с половиной года назад Генеральная прокуратура Беларуси приступила к расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в деле уже более 500 томов.
Почти все послевоенные дела нацистских преступников рассекречены в Беларуси. В отдельное уголовное производство выделено дело нацистского преступника Владимира Катрюка, который умер в Канаде в 2015 году. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье геноцид.