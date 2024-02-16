«Вода и реагенты»: Названы причины провала ступеней на «Сенной площади» и сроки открытия станции

Впервые вестибюль станции закрыли на вход и на выход пассажиров 19 декабря. Это объяснили техническими причинами, то есть дефектами ступеней. В ночь на 20 декабря ремонтники должны были приступить к работам, но для начала нужно было выяснить причину проседания ступеней.