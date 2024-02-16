«Вода и реагенты»: Названы причины провала ступеней на «Сенной площади» и сроки открытия станции

Ремонт ступеней на станции метро «Сенная площадь» обещали закончить до 14 марта 2024 года. Об этом сообщил начальник службы тоннельных сооружений Петербургского метрополитена Александр Гуречкин.
— Полностью выполнены демонтажные работы, то есть разобран старый стилобат. Также выполнена подготовка песчаного основания, устроена монолитная железобетонная плита, залит бетон, выполнена гидроизоляция. Сейчас идет стадия прогрева бетона для набора достаточной прочности. Подготавливаются к установке первый ряд ступеней. Работы все закончим до 14 марта 2024 года, — уточнил специалист.
Впервые вестибюль станции закрыли на вход и на выход пассажиров 19 декабря. Это объяснили техническими причинами, то есть дефектами ступеней. В ночь на 20 декабря ремонтники должны были приступить к работам, но для начала нужно было выяснить причину проседания ступеней.
Гуречкин пояснил, что после случившегося была проведена экспертиза.
— Она показала, что причинами проседания являлось несоответствие фактических решений проектным, низкое качество строительно-монтажных работ, а также ускоренная коррозия арматуры железобетонной плиты из-за длительного воздействия воды и противогололедных реагентов, — пояснил специалист.
Гуречкин добавил, что на объекте трудится около 15 человек. А стоимость всех работ составила около 16 миллионов рублей. Более того, городская подземка своими силами также проводит комплекс внутренних работ: заменяет напольное покрытие, устанавливает линейку турникетов и заменяет полностью гидроизоляцию.