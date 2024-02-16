В Алматы задержали узбекского блогера Акылбека Муратова

В пресс-службе полиции Алматы уточнили:
«Сотрудниками полиции города задержан и водворен в изолятор временно содержания, находящийся в межгосударственном розыске гражданин Узбекистана Акылбек Муратов, разыскиваемый полицией этой страны».
Также отмечено, что согласно Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях» в отношении Муратова Генеральной прокуратурой Казахстана решается вопрос об экстрадиции.
Из открытых источников известно, что Акылбек Муратов живет в Казахстане с 2010 года. Он не принимает гражданство, так как считает себя патриотом Каракалпакстана и Узбекистана.
В конце 2023 года стало известно, что в Алматы осудили на 10 лет блогера. В апреле его задержали в ночном клубе с наркотиками.