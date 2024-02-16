Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам 15 млн рублей

Заинтересовавшись предложением, мужчина оставил заявку и уже через несколько минут ему поступил звонок якобы от инвестора. Собеседник рассказал о преимуществах данного вида заработка, а также пообещал помогать в новом деле. Согласившись на условия, сельчанин оформил несколько кредитов на общую сумму 4 миллиона рублей, которые в течение двух месяцев вносил в «прибыльный проект». Однако когда потерпевший захотел вывести свою выгоду, сделать этого не получилось, так как его личный кабинет оказался заблокирован.