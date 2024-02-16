В Новосибирске в многоэтажке на Столетова загорелась квартира

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, из горящего помещения самостоятельно эвакуировался хозяин квартиры. Прибывшие на место ЧП пожарные спасти из соседних квартир шесть человек, включая одного ребёнка, после чего ликвидировали возгорание.