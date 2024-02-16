В Новосибирске в многоэтажке на Столетова загорелась квартира

В пятницу, 16 февраля в Калининском районе Новосибирска произошёл пожар в многоэтажке на улице Столетова № 17/1. Об этом сообщает паблик АСТ-54 в ВК.
По данным очевидцев, загорелась квартира на 7 этаже 9-этажного дома.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, из горящего помещения самостоятельно эвакуировался хозяин квартиры. Прибывшие на место ЧП пожарные спасти из соседних квартир шесть человек, включая одного ребёнка, после чего ликвидировали возгорание.
Предварительно, в результате инцидента огнём повреждена комната на площади 10 кв.м. и балкон квартиры.