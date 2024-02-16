Прокуратура назвала 27 лет Треповой «излишне мягкими» и подала в суд

В последнем слове Трепова сказала, что у нее не было «ненависти» к Татарскому и «не желала ему смерти». Она также заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство. Адвокат девушки сообщил о намерении обжаловать решение суда.