Под Воронежем на автомобиль упала ледяная глыба

Происшествие случилось накануне в 18:20. По предварительным данным, с крыши неустановленного грузового автомобиля упала ледяная глыба. В результате было повреждено лобовое стекло встречного автомобиля «Lada Vesta». Легковушкой управлял 49-летний мужчина.