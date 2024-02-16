Под Воронежем на автомобиль упала ледяная глыба

В Таловском районе на 54 километре автодороги «Курск — Борисоглебск — Таловая — Бутурлиновка».
Происшествие случилось накануне в 18:20. По предварительным данным, с крыши неустановленного грузового автомобиля упала ледяная глыба. В результате было повреждено лобовое стекло встречного автомобиля «Lada Vesta». Легковушкой управлял 49-летний мужчина.
Водитель автомобиля «Lada Vestа» госпитализирован с телесными повреждениями.
Полицейскими проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.