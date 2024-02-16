Четверть века после трагедии. Версии теракта 16 февраля 1999 года в Ташкенте

Атаке террористов подверглись правительственные объекты: машины, начиненные взрывчаткой, взорвались около здания МВД и рядом с высоткой НБУ, а также около одной из V-образных опор здания правительства на площади Мустакиллик, где в это время должно было начаться заседание Кабинета министров, на котором должен был присутствовать Ислам Каримов.
Выступая вечером 16 февраля 1999 года по национальному телевидению, Ислам Каримов заявил, что целью теракта, организованного религиозными экстремистами, был, в том числе он сам, так как один из взрывов прогремел около здания Кабмина, куда он направлялся на совещание. Первый президент Узбекистана обвинил в теракте радикальных исламистов, которые были недовольны проводимым им курсом на светское государство.
Однако кроме официальной на тот момент появились и другие версии произошедшего, которые выдвигались зарубежными экспертами и СМИ.
Одна из них: взрывы — это месть бывших высокопоставленных чиновников, потерявших свои «теплые» места в ходе проводимой Каримовым борьбы с коррупцией. Но большинство из «пострадавших» так и не были привлечены к уголовной ответственности, они затаились и не осмелились бы на такой шаг. К тому же Каримов жестко контролировал ситуацию в стране, и экс-чиновники находились под пристальным присмотром.
С учетом четкой организации взрывов, явно выдающей руку профессионалов, имела место и версия о том, что теракт организовали спецслужбы. Но чьи именно спецслужбы устроили взрывы? Одни аналитики указывали на российский след, якобы, России не понравился выход Каримова из Договора о коллективной безопасности СНГ, другие намекали на Турцию, поскольку он пресек ее попытки на объединение тюрков.
Некоторые эксперты объединили февральские взрывы с последовавшими баткенскими событиями на территории Таджикистана, когда произошло несколько боевых столкновений правительственных войск с отрядами Джумы Намангони — лидера исламского движения Узбекистана и предводителя «узбекских беженцев».
Напоминаем, что это всего лишь версии иностранных аналитиков.
Ну, а по версии следствия, теракт был организован исламистами. Установлено также, что некоторые из них проходили подготовку в Чечне в лагере полевого командира Хаттаба.
Напомним, что в февральской публикации 1999 года собрана хроника событий трагедии, факты задержания преступников и видеозапись выступления Ислама Каримова.