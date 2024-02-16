Четверть века после трагедии. Версии теракта 16 февраля 1999 года в Ташкенте

Одна из них: взрывы — это месть бывших высокопоставленных чиновников, потерявших свои «теплые» места в ходе проводимой Каримовым борьбы с коррупцией. Но большинство из «пострадавших» так и не были привлечены к уголовной ответственности, они затаились и не осмелились бы на такой шаг. К тому же Каримов жестко контролировал ситуацию в стране, и экс-чиновники находились под пристальным присмотром.