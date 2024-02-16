В Молдове обнаружено 20 тысяч тонн удобрений сомнительного качества: мешки с ядом лежали под открытым небом

Больше 20 тысяч тонн удобрений сомнительного качества обнаружили правоохранители. Они провели обыски на складах в четырех населенных пунктах в Единецком, Флорештском и Кагульском районах. Дело связано с отмыванием денег и нарушениями при хранении химических веществ, сообщает eNews.