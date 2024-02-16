Власти Ростовской области сообщили, что система ПВО не работала днем 16 февраля

Напомним, около 13 часов в пятницу громкий отчетливый звук слышали в разных районах Ростова-на-Дону, в Батайске, Новочеркасске, Шахтах и Мясниковском районе. По словам людей, от звуковой волны «в окнах тряслись стекла», а также «сработала сигнализация у припаркованных машин».