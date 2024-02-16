Власти Ростовской области сообщили, что система ПВО не работала днем 16 февраля

Громкий звук, который 16 февраля слышали жители нескольких городов Ростовской области, не связан с работой системы противовоздушной обороны. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре донского правительства.
— По данным военных, ПВО не работало, — подчеркнули власти.
Напомним, около 13 часов в пятницу громкий отчетливый звук слышали в разных районах Ростова-на-Дону, в Батайске, Новочеркасске, Шахтах и Мясниковском районе. По словам людей, от звуковой волны «в окнах тряслись стекла», а также «сработала сигнализация у припаркованных машин».