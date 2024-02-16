Южноуралец умер от гриппа: два фактора повлияли на смертельный исход

«У человека не было прививки от гриппа, но были сопутствующие патологии», — сообщил начальник отдела профилактики и социально значимых заболеваний Минздрава Челябинской области Денис Коршунов.
Сейчас вакцинация от гриппа за счет средств из госбюджета не проводится. Сейчас привиться можно за счет работодателя или за свои деньги.
Все 1,5 млн доз вакцины были использованы перед началом эпидсезона.
Согласно статистике Роспотребнадзора Южного Урала, заболеваемость гриппом в регионе сократилась: если раньше доля случаев составляла 20%, то теперь всего 6%.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на дистанционное обучение перевели 271 класс из 73 школ.