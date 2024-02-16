В Омске водитель автобуса сбил девочку-подростка на пешеходном переходе

«Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ (Маршрут № 58 “ПО Иртыш- пос. Чкаловский”, мужчина 1964 г.р., двигаясь по ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе строения № 5 В допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — передает ведомство.
В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка, ей потребовалась помощь врачей. В момент ДТП в салоне автобуса находились 5 пассажиров, никто из них, как сообщается, не обращался к медикам.
По факту происшествия проводится проверка.