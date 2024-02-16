Число госпитализированных с отравлением учащихся школы Большаково выросло до семи

Напомним, в четверг, 15 февраля, в школе посёлка Большаково Славского района ученики почувствовали себя плохо после проведения мероприятия. Несколько пострадавших были госпитализированы в медучреждения с отравлением неизвестным токсичным веществом. Позже директор школы Мария Близнюк обратилась к родителям учеников с просьбой помочь с информацией о ЧП, которое произошло в учебном заведении. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному СК возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.