Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Челябинский облсуд оставил в СИЗО экс-директора нацпарка «Таганай»

Челябинский областной суд оставил под стражей заместителя руководителя Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, бывшего директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Постановление Калининского райсуда об аресте Яковлева от 26 декабря обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил изменить меру пресечения на более мягкую, в частности на домашний арест. Однако апелляционная инстанция оставила все без изменения.

Аналогичное решение принято и по жалобе действующего директора нацпарка «Таганай» Эльвины Новоселовой.

Яковлев обвиняется в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), Новоселова — даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, сотрудник Минприроды РФ, бывший директор нацпарка «Таганай» получил взятку в сумме более 1 млн рублей от действующего директора за «общее покровительство по службе».

Оба останутся под стражей до 10 апреля 2024 года.