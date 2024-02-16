Челябинский облсуд оставил в СИЗО экс-директора нацпарка «Таганай»

Постановление Калининского райсуда об аресте Яковлева от 26 декабря обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил изменить меру пресечения на более мягкую, в частности на домашний арест. Однако апелляционная инстанция оставила все без изменения.
Аналогичное решение принято и по жалобе действующего директора нацпарка «Таганай» Эльвины Новоселовой.
Яковлев обвиняется в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), Новоселова — даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
По версии следствия, сотрудник Минприроды РФ, бывший директор нацпарка «Таганай» получил взятку в сумме более 1 млн рублей от действующего директора за «общее покровительство по службе».
Оба останутся под стражей до 10 апреля 2024 года.