Следственный комитет организовал проверку по факту смерти Навального

Об этом в пятницу, 16 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление СКР.
По данным ведомства, в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее 16 февраля стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направляет комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата в исправительную колонию «Полярный волк», где скончался Алексей Навальный.
16 февраля осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Прибывшей бригаде медиков не удалось спасти ему жизнь.