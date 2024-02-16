Следственный комитет организовал проверку по факту смерти Навального

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в колонии поселка Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.