МО РФ сообщило о 30 ударах высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям ВПК Украины

«В период с 11 по 16 февраля ВС РФ нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов», — сообщили там.