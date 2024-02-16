В Самаре подрядчик сорвал сроки строительства поликлиники в Волгаре

ООО СК «Олимп» и «Управление капитального строительства» заключили контракт в мае 2021-го на строительство поликлиника на 700 посещений в смену в поселке «Волгарь» Куйбышевского района. По нему срок исполнения был определен до 31 декабря 2023-го. Напомним, медучреждение планировали открыть осенью 2023 года, врачей туда начали искать уже в сентябре.