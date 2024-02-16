Минздрав опроверг массовое увольнение медиков в психдиспансере Дзержинска

Из психиатрической бригады из 8 сотрудников, которые якобы планировали уволиться, четверо подтвердили намерение продолжать работу. Еще по одному работнику находится в отпуске до конца месяца и лечиться по листку нетрудоспособности. Планируют ли уйти с работы остальные двое сотрудников — не уточняется.