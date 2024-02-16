Минздрав опроверг массовое увольнение медиков в психдиспансере Дзержинска

Информация о массовом увольнение медиков в психдиспансере Дзержинска не соответствует действительности. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
В последний раз из Дзержинского психоневрологического диспансера врач увольнялся весной, а одна из медицинских сестер — в начале этого года.
Из психиатрической бригады из 8 сотрудников, которые якобы планировали уволиться, четверо подтвердили намерение продолжать работу. Еще по одному работнику находится в отпуске до конца месяца и лечиться по листку нетрудоспособности. Планируют ли уйти с работы остальные двое сотрудников — не уточняется.
«С сотрудниками медучреждения находятся на связи главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области по психиатрии и скорой медицинской помощи. Министерство здравоохранения региона держит ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале этой недели Гострудинспекция сообщила о проверке информации об увольнении врачей поликлиники, медсестер и работников психиатрической бригады в психдиспансере Дзержинска.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что совет дошкольной организации создадут в нижегородском детсаду после массового увольнения воспитателей.