20-летний севастополец ответит за дискредитацию Армии России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе за дискредитацию Вооруженных сил России привлечен к ответственности 20-летний местный житель. Об этом сообщили в городском УМВД.
Отмечается, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму городского УМВД России совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе мониторинга интернета обратили внимание на комментарии одного из пользователей.
«Высказывания комментатора были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность автора. Им оказался 20-летний местный житель, который сознался в содеянном правонарушении и раскаялся», — сказано в сообщении.
В отношении молодого человека составлен административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.