В Кашкадарье обрушилась часть моста при проезде грузовика — видео

В социальных сетях распространилось видео об обрушении части моста в Мубарекском районе Кашкадарьинской области. В районной администрации прокомментировали данный инцидент.
Сообщается, что данный мост, построенный на 17 км автодороги Муборек — Памук — Аланг — Нишон, пришел в негодность в результате регулярного движения большегрузного транспорта. Движение по мосту было полностью ограничено, установлены информационные дорожные знаки. Для движения автотранспорта была организована временная объездная дорога.
Однако 16 февраля водитель грузового автомобиля не воспользовался объездной дорогой, в результате чего железобетонные плиты моста проломились и обрушились. Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.
Отмечается, что реконструкция данного моста запланирована на 2024 год, сдача в эксплуатацию — во втором квартале этого года.