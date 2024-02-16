В Кашкадарье обрушилась часть моста при проезде грузовика — видео

Сообщается, что данный мост, построенный на 17 км автодороги Муборек — Памук — Аланг — Нишон, пришел в негодность в результате регулярного движения большегрузного транспорта. Движение по мосту было полностью ограничено, установлены информационные дорожные знаки. Для движения автотранспорта была организована временная объездная дорога.