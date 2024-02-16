Полиция проверит, почему колесо автобуса отлетело в голову петербурженки

ЧП произошло на Выборгском шоссе. В момент инцидента водитель тут же остановил автобус и высадил всех пассажиров, о чем также сообщили в «Третьем парке». Пострадавшей немедленно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ей очаговую травму головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом нижней стенки орбиты глаза и ушибы.