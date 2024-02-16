Полиция проверит, почему колесо автобуса отлетело в голову петербурженки

Накануне, 15 февраля, на севере Петербурга серьезно пострадала женщина — ей в голову ударило колесо, которое отлетело от автобуса. Полиция начала проверку этого инцидента. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе организации «Третий парк».
— Проводится проверка. Представители перевозчика уже связались с пострадавшей, ей будет оказана вся необходимая помощь, включая материальная компенсация, — заверили специалисты.
Перевозчик добавил, что перед выходом на линию автобус прошел необходимый технический осмотр и был исправлен.
ЧП произошло на Выборгском шоссе. В момент инцидента водитель тут же остановил автобус и высадил всех пассажиров, о чем также сообщили в «Третьем парке». Пострадавшей немедленно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ей очаговую травму головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом нижней стенки орбиты глаза и ушибы.