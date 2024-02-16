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Водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Предупреждение действует в ближайшие сутки.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 36% 757 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В течение 24 часов на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области разыграется непогода. Водителей, отправляющихся на дальние расстояния, предупредили о снеге. Сообщение опубликовала пресс-служба компании «Автодор» в пятницу, 16 февраля.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными во время движения по трассе и соблюдать Правила дорожного движения и дистанцию.

Снег прогнозируется на участках не только в воронежской области, но и в Московской, Тульской, и Липецкой.

— В ночь на субботу, 17 февраля, осадки в виде снега возможны в Воронежской области и Краснодарском крае, — пояснили в компании.

ГИБДД