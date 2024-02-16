Водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

В течение 24 часов на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области разыграется непогода. Водителей, отправляющихся на дальние расстояния, предупредили о снеге. Сообщение опубликовала пресс-служба компании «Автодор» в пятницу, 16 февраля.
Автомобилистов попросили быть предельно внимательными во время движения по трассе и соблюдать Правила дорожного движения и дистанцию.
Снег прогнозируется на участках не только в воронежской области, но и в Московской, Тульской, и Липецкой.
— В ночь на субботу, 17 февраля, осадки в виде снега возможны в Воронежской области и Краснодарском крае, — пояснили в компании.