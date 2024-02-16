В Астане четверо парней насильно украли девушку, в городе объявили план «Перехват»

По информации полиции, звонившая на пульт 102 сообщила, что возвращаясь с работы в вечернее время, к ним с родственницей во дворе жилого дома подъехал автомобиль.
«Из машины вышли четверо парней и насильно посадили девушку в салон. Один из похитителей, которого заявительница узнала, оказался их односельчанином. Ранее пара состояла в отношениях. Для розыска автомобиля и похищенной девушки, в городе был введен план “Перехват”, — говорится в сообщении.
По «горячим следам» полицейские отследили и остановили автомобиль, в котором находились подозреваемые с девушкой.
«Парни планировали отвезти ее в Туркестанскую область, но из-за неблагоприятных погодных условий, не смогли выехать за пределы города. В настоящее время, по факту незаконного лишения человека свободы, проводится досудебное расследование. По данному правонарушению предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок», — подчеркивается в информации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за три года 200 раз незаконно похищали женщин, чтобы на них жениться.