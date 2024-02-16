В Астане четверо парней насильно украли девушку, в городе объявили план «Перехват»

«Парни планировали отвезти ее в Туркестанскую область, но из-за неблагоприятных погодных условий, не смогли выехать за пределы города. В настоящее время, по факту незаконного лишения человека свободы, проводится досудебное расследование. По данному правонарушению предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок», — подчеркивается в информации.