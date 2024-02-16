В дептрансе прокомментировали ситуацию с затопленной остановкой в Перми

Специалисты департамента транспорта администрации Перми прокомментировали perm.aif.ru ситуацию с затопленной остановкой «Микрорайон Юбилейный» в Перми.
«Последние несколько дней действительно случаются трудности с проездом автобусов по улице Суздальской из-за утечки воды со стороны частного сектора. При невозможности проезда центральная диспетчерская служба действует в соответствии с регламентом. Она перенаправляет автобусы в объезд и оперативно сообщает о случившемся городским службам. После расчистки проезжей части автобусы вновь направляются по маршруту», — рассказали perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми затопило подъезд к остановке «Микрорайон Юбилейный». Очевидцы сняли на видео, как в снежной каше и воде буксует автобус № 16. Кадры опубликовали в соцсетях. Горожане сообщили, что вынуждены ждать транспорт на другой остановке, поскольку автобусы периодически не доезжают до затопленной.