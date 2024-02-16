В дептрансе прокомментировали ситуацию с затопленной остановкой в Перми

«Последние несколько дней действительно случаются трудности с проездом автобусов по улице Суздальской из-за утечки воды со стороны частного сектора. При невозможности проезда центральная диспетчерская служба действует в соответствии с регламентом. Она перенаправляет автобусы в объезд и оперативно сообщает о случившемся городским службам. После расчистки проезжей части автобусы вновь направляются по маршруту», — рассказали perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми.