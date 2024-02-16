В Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Мать и дочь в Петербурге оказались в реанимации после отравления неизвестным веществом, скорее всего, они что-то съели, причину выясняют правоохранительные органы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
«Пятнадцатого февраля был вызов в квартиру на Большой Разночинной улице, где в квартире находились без сознания мать и дочь, их поместили в реанимацию с диагнозом острое пероральное отравление неизвестным веществом», — сообщил источник.
По его словам, скорую помощь вызвал брат женщины, которому она позвонила с просьбой о помощи, так как ее дочь потеряла сознание. Собеседник агентства добавил, что девочке в этот день исполнялось 14 лет.
«Медики подозревают пищевое отравление, но чем, пока выяснить не удалось, обе пострадавшие в реанимации, поговорить с ними нет возможности», — сказал он.
После госпитализации следователи и сотрудники «ПетербургГаза» проверили газовую колонку в квартире, она находится в исправном состоянии, уточнил представитель экстренных служб.
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.