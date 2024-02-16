В Белыничах 17-летний подросток устроил дрифт, посадив знакомых на крышу машины

В сообщении сказано, что 17-летний житель Белыничей в одной из социальных сетей опубликовал видео, на котором видено, как он дрифтует, перевозя пассажиров на крыше машины. Указанное видео попало в поле зрения сотрудников милиции. В ведомстве отметили, что всех фигурантов данной поездки привлекли к административной ответственности. Так, водителя за езду без прав, а его знакомых в возрасте 16 и 17 лет — за нахождение вне салона авто во время движения.