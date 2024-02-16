Россия и Украина обменялись телами погибших военных

После начала спецоперации России и Украина регулярно сообщают об обменах военнопленными и телами погибших. Так, 8 февраля состоялся обмен военнопленными по формуле «100 на 100», сообщало Минобороны России. В конце января стороны обменялись телами погибших: Россия получила 55 тел погибших военных, Украина — 77 тел.