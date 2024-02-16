Бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова будут судить в Нижнем Новгороде заочно

В 2018 году он со своей семьей уехал в США и поэтому судить его будут заочно. После его отъезда в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело о получении взятки в 17 млн руб. По версии следствия, бывший глава администрации вместе в 2012—2013 годах со своим заместителем был причастен к получению наличных от представителя ООО «Континенталь» Мамуки Лосаберидзе, который решал вопрос с получением земельного участка в Нижнем Новгороде под строительство крематория и заходил на рынок ритуальных услуг, взяв под контроль «Комбинат ритуальных услуг населению».



В 2021 году за получение взятки на реальные сроки были осуждены бывший заместитель главы администрации Владимир Привалов и двое посредников-предпринимателей, в том числе близкий к Олегу Кондрашову Юрий Гришин. В приговоре есть сведения о том, что Олег Кондрашов в Москве вернул Мамуке Лосаберидзе 24 млн руб. после того, как несостоявшийся инвестор с группой мужчин заблокировал его машину на набережной Гребного канала и запугал, потребовав от главы администрации ответить за действия заместителя.



Ранее заочно арестованный в Нижнем Новгороде Олег Кондрашов через своих юристов сообщал о том, что он не причастен к получению взятки, а уголовное дело обусловлено провокацией со стороны бывшего главы МСУ Олега Сорокина. Судя по судебной картотеке, эмигрировавшего в Америку бывшего главу администрации города в суде будет защищать адвокат Анна Фомина.



Иван Сергеев.