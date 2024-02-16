Под Новосибирском мужчина два дня пролежал в колодце теплотрассы в морозы со сломанной ногой

Сообщение о том, что в колодце теплотрассы находится травмированный человек, поступило в Бердский поисково-спасательный отряд МЧС. По словам местных жителей, в колодце около объездной дороги находился травмированный человек. На место выдвинулись бойцы спасательного ведомства, которым удалось вызволить пострадавшего.
— Вся спасательная операция заняла полчаса. С глубины трёх метров эвакуировали мужчину при помощи альпинистского снаряжения. С его слов он сломал ногу при падении и пролежал в колодце два дня, — проинформировал временно исполняющий обязанности начальника Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Колобов.
Пострадавшего передали врачам скорой помощи. Как отметили, спасатели, мужчине удалось выжить в морозы, только потому что он находился в колодце тепловой магистрали.