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Под Новосибирском мужчина два дня пролежал в колодце теплотрассы в морозы со сломанной ногой

В Новосибирской области спасатели достали из колодца теплотрассы мужчину, который провел там двое суток. Пострадавший при падении сломал ногу и не мог самостоятельно выбраться на улицу.
Источник: ГУ МЧС России по НСО

Сообщение о том, что в колодце теплотрассы находится травмированный человек, поступило в Бердский поисково-спасательный отряд МЧС. По словам местных жителей, в колодце около объездной дороги находился травмированный человек. На место выдвинулись бойцы спасательного ведомства, которым удалось вызволить пострадавшего.

— Вся спасательная операция заняла полчаса. С глубины трёх метров эвакуировали мужчину при помощи альпинистского снаряжения. С его слов он сломал ногу при падении и пролежал в колодце два дня, — проинформировал временно исполняющий обязанности начальника Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Колобов.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи. Как отметили, спасатели, мужчине удалось выжить в морозы, только потому что он находился в колодце тепловой магистрали.

МЧС