Мошенники раздают поручения чиновникам от имени мэра Нижнего Новгорода

Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале. По словам господина Шалабаева, его знакомые и коллеги начали присылать ему скриншоты таких переписок.



«Контакт с моим именем здоровается и сразу переходит к делу — задает вопросы и дает поручения. Те, кто меня знает и кто со мной общается, быстро понимает, что это фейк. Но говорят, что по невнимательности или на бегу можно не заподозрить обмана», — отметил глава города.



Он посоветовал всем, кто получил ложные сообщения от его имени, перепроверять информацию, не вступать в диалог с мошенниками и блокировать фальшивый аккаунт.



Андрей Репин.