Девушку «украли» в Астане: подозреваемым оказался ее бывший парень

Позже в полиции сообщили, что молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем, как подчеркнули в ведомстве, мнение потенциальной невесты его не интересовало.