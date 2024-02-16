Девушку «украли» в Астане: подозреваемым оказался ее бывший парень

О похищении девушки сообщила ее родственница. Она рассказала, что вечером во двор жилого дома заехала машина, из которой вышли четверо парней и насильно посадили девушку в транспорт.
По ее словам, один из похитителей был их односельчанином, с которым похищенная девушка ранее состояла в отношениях.
Как сообщили в полиции, для розыска автомобиля и девушки в столице был введен план «Перехват».
«По “горячим следам” полицейские отследили и остановили автомобиль, в котором находились подозреваемые с девушкой. Парни планировали отвезти ее в Туркестанскую область, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогли выехать за пределы города», — рассказали в ведомстве.
По факту незаконного лишения человека свободы проводится досудебное расследование.
Добавим, что, согласно статье 126 УК РК, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
То же деяние, совершенное:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
- в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- в отношении двух или более лиц; из корыстных побуждений;
- с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; лицом с использованием своего служебного положения;
- с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
- совершены преступной группой;
- совершены с целью эксплуатации незаконно лишенного (лишенной) свободы;
- повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в начале февраля стало известно, что прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту похищения человека. Дело находится на особом контроле ведомства.
Позже в полиции сообщили, что молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем, как подчеркнули в ведомстве, мнение потенциальной невесты его не интересовало.