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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги», — написал в своемTelegram-канале Развожаев.

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе около половины пятого вечера в среду. Кроме того, для проезда был закрыт Крымский мост.

После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.

Отмена воздушной тревоги.

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.

Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

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