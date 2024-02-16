Крымский мост снова открыт

В пятницу, 16 февраля Крымский мост закрывали для проезда дважды — это было связано с мерами безопасности. Первое ограничение началось в 13.00 и продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. В 15.00 мост снова был закрыт — на полтора часа.