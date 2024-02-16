Крымский мост снова открыт

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после второй временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
В пятницу, 16 февраля Крымский мост закрывали для проезда дважды — это было связано с мерами безопасности. Первое ограничение началось в 13.00 и продлилось около получаса, после чего движение было восстановлено в штатном режиме. В 15.00 мост снова был закрыт — на полтора часа.