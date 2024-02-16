КГБ раскрыл подробности задержания украинских диверсантов в Беларуси

В КГБ назвали имена задержанных. Среди них двое граждан Украины, отец и сын, Сергей и Павел Кабарчуки. Старший из них (кличка «Батлер») ранее служил в украинской Госпогранслужбе, а затем занимался контрабандой вместе с двумя своими сыновьями.