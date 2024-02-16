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КГБ раскрыл подробности задержания украинских диверсантов в Беларуси

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Участники диверсионно-разведывательной группы СБУ были задержаны в ходе контртеррористической операции (КТО) в Лельчицком районе, сообщает БелТА со ссылкой на КГБ Беларуси.
Источник: Sputnik.by

«Ночью с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины», — сообщили в КГБ.

Рассказывая о ходе проведения операции, в КГБ сообщили, что на территории Лельчицкого района был введен режим КТО.

«Район был блокирован», — подчеркнули в Комитете государственной безопасности.

«Была проведена чекистская военная операция. (…) Диверсанты-разведчики, в число которых входили граждане Украины, Беларуси и их пособники, задержаны», — отметили в КГБ.

Имена диверсантов

В КГБ назвали имена задержанных. Среди них двое граждан Украины, отец и сын, Сергей и Павел Кабарчуки. Старший из них (кличка «Батлер») ранее служил в украинской Госпогранслужбе, а затем занимался контрабандой вместе с двумя своими сыновьями.

Задержан также и белорус Виталий Власюк 1970 года рождения, проживавший в Бресте.

«Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси».

рассказали в КГБ.

Там отметили, что заброску диверсантов на белорусскую территорию контролировала Служба безопасности Украины, сотрудники СБУ и украинские пограничники перед заброской провели разведку местности.

Отмечается, что перед заброской белорусская сторона фиксировала активность разведки с сопредельной стороны. После введения в районе переброски диверсантов режима КТО украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала своей ДРГ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к акту терроризма» и «Агентурная деятельность». ПО информации КГБ, задержанные и их пособники уже сотрудничают со следствием.