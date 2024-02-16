Минеральная вода «Джермук» не поступала в Нижегородскую область

Минеральная вода «Джермук», которой отравился насмерть житель Владикавказала, в Нижегородскую область не поступала. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по региону Наталья Кучеренко на онлайн-конференции, которая прошла в Нижегородском областном информационном центре 16 февраля.
Напомним, что 11 февраля 65-летний житель Владикавказа отравился минеральной водой. Он купил в одном из магазинов бутылку «Джермук», сделал глоток и почувствовал себя плохо. Его направили в больницу с ожогом пищевода. При проверке в бутылке вместо воды обнаружили уксус.
13 февраля пострадавший скончался.
Затем из магазинов по всей России начали изымать продукцию «Джермук». В Нижегородскую область эта минеральная вода не поступала.
«В этот же вечер, когда произошел инцидент, мы начали обзванивать все торговые сети. Там заявили, что эта минеральная вода к ним не поступала», — заявила Наталья Кучеренко.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как подать жалобу.