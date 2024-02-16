Минеральная вода «Джермук» не поступала в Нижегородскую область

Напомним, что 11 февраля 65-летний житель Владикавказа отравился минеральной водой. Он купил в одном из магазинов бутылку «Джермук», сделал глоток и почувствовал себя плохо. Его направили в больницу с ожогом пищевода. При проверке в бутылке вместо воды обнаружили уксус.