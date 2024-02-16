В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам

В суде установлено, что фигуранты пытались похитить у супруги местного жителя, обвиняемого в организации преступного сообщества, 10 миллионов рублей. Они рассказали женщине, что за взятку смогут организовать смягчение меры пресечения ее мужу на домашний арест, однако на деле не имели такой возможности и не намеревались этого делать. Их встреча произошла в кафе, где женщина передала 3 миллиона рублей, остальная суммы была муляжом. Аферистов взяли на месте сотрудники УФСБ.