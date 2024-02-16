ВСУ сообщили об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Сутками ранее о возможном скором падении Авдеевки сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он частично связал эту ситуацию с тем, что у ВСУ заканчиваются снаряды для артиллерии. В тот же день WP со ссылкой на украинских военных написала, что полное отступление ВСУ из Авдеевки — вопрос времени. Разрушенный коксохимический завод (Авдеевский коксохим), по сообщению издания, станет, вероятно, последним оплотом украинских сил в городе.