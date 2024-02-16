В офисе Зеленского признали, что Авдеевка имеет оперативное значение

Как впоследствии сообщили украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой войск «Таврия» ВСУ Александра Тарнавского, некоторые подразделения с потерями отошли с позиций в южной части Авдеевки. По словам генерала, решение было принято «для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки». Тарнавский отрицает, что войска попали в окружение.