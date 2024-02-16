В полиции Краснодара рассказали, как иномарка вылетела на трамвайные пути на улице Московской

В Краснодаре этим утром на улице Московской случилось ДТП. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами, на которых опрокинутая легковушка лежит на трамвайных путях. Автомобиль на некоторое время перекрыл движение общественного транспорта. Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».



Днем 16 февраля в правоохранительных органах рассказали подробности о том, как легковушка оказалась на трамвайных путях. По данным правоохранительных органов, машина марки Kia ехала со стороны улицы Петра Метальникова в направлении улицы Солнечной. Повернув налево, иномарка не пропустила перпендикулярно двигавшийся автомобиль ВАЗ и врезалась в него.