Заместителя главы администрации Новочеркасска осудили за превышение полномочий

В Ростовской области заместитель главы администрации Новочеркасска получила срок по статье «Превышение полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Наказание назначили в виде 2 лет колонии-поселения. Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменили на заключение под стражу, после этого женщина была арестована в зале суда, — рассказали в инстанции.
В пресс-службе судов региона при этом подчеркнули, что оглашенный приговор пока не вступил в законную силу, и его еще могут оспорить.
Напомним, сотрудницу новочеркасской администрации уличили в махинациях с земельным участком. По данным следствия, чиновница «организовала составление проекта постановления о бесплатном предоставлении иному лицу территории площадью 1178 кв. метров в районе улицы Искра». Ущерб городу составил 1,8 млн рублей.