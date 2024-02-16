Младенец, найденный в мусорном баке в Новосибирске, находится в реанимации. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
— Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Состояние новорожденного стабильное, — говорится в сообщении.
Напомним, младенца нашли в мусорном баке завернутым в пакет. Ребенка обнаружил мужчина, который услышал плач. На месте происшествия работают криминалисты. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.