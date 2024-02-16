В РТ руководитель фирмы подозревается в неуплате 158 млн рублей по налогам

Как сообщили в СУ СКР региона, в 2018—2020 годах 36-летний директор компании вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 19 контрагентами. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 158 млн рублей.